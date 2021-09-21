比尔盖兹募集10亿多美元 发展洁净能源

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（法新社纽约20日电） 比尔盖兹（Bill Gates）的非营利团体「突破能源组织」今天宣布，已自全球钢铁业龙头阿塞洛米塔尔集团和通用汽车等7家大企业募集10亿多美元，以供应洁净能源发展之用。

参与这项称为「催化剂」（Catalyst）倡议计画的企业，初期包括阿塞洛米塔尔集团（ArcelorMittal）、通用汽车（General Motors）、美国航空公司（American Airlines）、美国银行（Bank of America）、贝莱德集团（BlackRock）、波士顿顾问公司（Boston Consulting Group）和微软（Microsoft）。

突破能源组织（Breakthrough Energy）发言人告诉法新社，目前募集资金已逾10亿美元，且以赠款、股权和承诺等形式取得已开发技术。

6月推出的「催化剂」倡议与欧盟执委会（European Commission）、欧洲投资银行（European Investment Bank）和美国能源部都已发展伙伴关系。

这项计画初步重点在于加速4种科技发展，包括直接碳捕集（direct carbon capture）、绿氢（green hydrogen）、长效能源储存（long-term energy storage）和永续航空燃料（sustainable aviation fuels）。

这项倡议也寻求其他创新技术，例如，如何降低钢铁和水泥带来的碳冲击。

比尔盖兹声明指出：「为了避免气候灾难，将需要崭新的产业革命，而要达成零碳排的技术，半数不是尚未研发出来，就是对世界许多地区来说过于昂贵无法负担。」

他说：「催化剂倡议的目的就是要改变，提供一个有效之道投资我们未来的洁净能源。」

© 2021 AFP