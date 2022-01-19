比尔盖兹基金会与英慈善团体捐3亿美元 助未来抗疫

（法新社华盛顿18日电） 比尔暨梅琳达盖兹基金会与英国维康信托基金会今天承诺各捐1.5亿美元，用于对抗COVID-19（2019冠状病毒疾病），并为未来的疫病大流行预作准备。

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比尔暨梅琳达盖兹基金会（Bill & Melinda Gates Foundation）与维康信托基金会（Wellcome Trust）合捐的3亿美元（约新台币83亿元）将拨给流行病防范创新联盟（CEPI）。 流行病防范创新联盟成立于2017年，与世界卫生组织（WHO）和全球疫苗免疫联盟（GAVI）共同主导「COVID-19疫苗全球取得机制」（COVAX），并提供资金给14项疫苗研发计画，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca）、莫德纳（Moderna）和诺瓦瓦克斯（Novavax）等公司，对抗疫有重要贡献。

比尔暨梅琳达盖兹基金会的共同创办人比尔盖兹（Bill Gates）对媒体表示，那些疫苗产生了举足轻重的作用，也拯救了许多人命，但整体情况各有差异，而且把疫苗送到发展中国家的速度也不如预期。 维康信托基金会主任法拉尔（Jeremy Farrar）在新闻简报中说：「谁都不信Omicron会是最后一种变异株，也不信COVID-19会是最后一场流行病。我们需要真正的全球因应作为。」 流行病防范创新联盟新拟定的5年行动计画共需35亿美元资金，这笔捐款只占其中一小部分。今年3月在英国伦敦举行的会议应有助于提高募款目标金额。

© 2022 AFP