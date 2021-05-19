比特币利空罩顶 跌破4万美元

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（法新社北京19日电） 中国当局昨天宣布禁止金融机构提供加密货币交易相关服务，同时警告投资人勿从事相关投机交易活动后，比特币（Bitcoin）价格今天闻声下跌，3个多月来首度掼破4万美元。

中国当局上述宣布导致比特币下跌超过10%。而不久前比特币才因富豪马斯克（Elon Musk）与其电动车公司特斯拉（Tesla）的发言受挫，如今再遭打击。

中国人民银行昨天在社群媒体上，发布中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会的联合声明，内容表示：「虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。」

声明警告消费者不要参与虚拟货币交易炒作活动，还说虚拟货币交易合约不受中国法律保护，因此「投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担」。

声明并重申，中国金融机构和支付机构依法不得对客户提供虚拟货币服务，以及和虚拟货币相关的金融产品。

比特币今日的价格一度从4万5600美元跌至3万9240 美元，创下2月初以来最低点，远低于上月底才出现的纪录新高6万4870美元。分析师已警告比特币可能持续下探至3万美元。

伦敦加密货币借贷商Nexo共同创办人川契夫（Antoni Trenchev）表示：「这是中国收紧监管加密货币的最新篇章。」

盛宝金融（Saxo Capital Markets）亚太区执行长雷诺斯（Adam Reynolds）也说：「我不惊讶。在国内购买加密货币并转至国外，可能会挑战中国的资本管制。」

「所以避免国内使用加密货币，对于维持资本管制至为关键。」

比特币近日原已陷入水深火热。特斯拉公司日前先表示，基于环保考量，停止接受用比特币购买特斯拉车款。这星期初马斯克似又暗示特斯拉打算抛售比特币，使得比特币大受打击。

© 2021 AFP