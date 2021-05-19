比特币续跳水大跌30%

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（法新社纽约19日电） 加密货币比特币今天价格暴跌30%，逼近3万美元大关，主因中国当局再度表明打击比特币态度，加上美国科技业巨富马斯克暗示，他的电动车厂特斯拉可能开始出售持有的大量比特币。

比特币价格今天如坐云霄飞车，先从4万5600美元跌破4万美元，其后一度翻扬又落至3万17美元低点，比4月创下的史上最高价腰斩还低；稍晚再回升到3万3000 多美元，仍高于今年初价位。

中国原是全球90%比特币交易活动地点，但北京当局为防范洗钱及试图阻止民众将现金资产移往国外，自2019年起禁止比特币交易。

中国当局昨天重申不允许加密货币交易。中国人民银行在社群媒体上发布中国互联网金融协会、中国银行业协会和中国支付清算协会的联合声明，内容表示：「虚拟货币价格暴涨暴跌，虚拟货币交易炒作活动有所反弹，严重侵害人民群众财产安全，扰乱经济金融正常秩序。」

声明还警告消费者勿炒作虚拟货币，并提醒亏损自负。声明另重申，中国金融机构和支付业者依法不得提供客户加密货币服务，以及加密货币相关金融产品。

本周一开始比特币便遭受沉重打击，因马斯克（Elon Musk）似乎暗示特斯拉（Tesla）正计画减少持有的比特币资产。尤其特斯拉几天前才表示，因环保因素将暂停接受比特币支付。

© 2021 AFP