比特币跌破30000美元 创2021年7月以来最低

（法新社东京10日电） 比特币今天随着美股和其他市场重挫，跌破30000美元，创下2021年7月以来低点。投资人忧心美国加速紧缩货币，以及通膨飙升，引发华尔街等市场挫跌。

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全球市值最大的加密货币比特币（Bitcoin）今天一度跌到29764美元，之后收复30000美元大关。比特币近来在投资人担心风险高抛售下，持续挫跌。

比特币自去年11月攀抵近69000美元高点迄今，价格已经跌掉一半以上。

虽然加密货币拥护者将比特币当成通膨避险资产，但传统投资人倾向将比特币视为风险资产。

随着美国联邦准备理事会（Fed）升息对抗来到数十年来高点的通膨情况下，投资人出脱比特币和其他数位货币，以及科技股等其他波动较大的资产。

货币交易平台万达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）说：「随着华尔街无止尽的卖压持续，比特币跌破关键技术水位。」

「机构投资人正密切关注比特币，很多去年买进比特币的人现在投资都出现亏损。」

莫雅指出，比特币的长期基本面几个月来虽未变，但经济衰退的可能性让加密货币面临更严峻的环境。

「目前还没有人想在低点敲进比特币，这让比特币欲振乏力。」

© 2022 AFP