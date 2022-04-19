比肩名人堂后卫培顿 史玛特获选年度最佳防守球员

（法新社纽约18日电） 继1996年的名人堂级传奇球星培顿后，塞尔蒂克后卫史玛特成为美国职篮NBA最新一位获选为年度最佳防守球员的后卫。

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史玛特（Marcus Smart）是波士顿塞尔蒂克拿下这个奖项的队史第2人，而首次获得这项大奖的绿衫军球员，是2008年的贾奈特（Kevin Garnett）。

史玛特说：「能获得这个奖项，并与过去得奖的那些球员齐名，我感到十分自豪。」

史玛特这次获得37张第1名选票，拿下257分位居第1，排名第2的是凤凰城太阳的布里吉斯（Mikal Bridges），他获得22张第1名选票，拿下202分。

过去4个球季3度拿下年度最佳防守球员奖的犹他爵士中锋戈贝尔（Rudy Gobert），这次获得12张第1名选票，拿下136分。

已经退休的「手套」培顿（Gary Payton）今天在塞尔蒂克训练场馆举办的颁奖仪式中，告诉史玛特他获奖的消息。

史玛特说：「这太棒了，他（指培顿）真是所有后卫的偶像，他竖立起很高的标准。」

已在NBA打了8季的史玛特表示，要获选为NBA年度最佳防守球员，在场上要有一种特别的态度。

他说：「绝对是心理上的…你得比任何人都相信自己，并率领大家，让每个人变得更强悍。」

史玛特本季为塞尔蒂克出战71场赛事，以119次抄截排名第6，平均每战1.68次抄截位居第7。

28岁的史玛特本季平均每场比赛可抓下生涯新高的3.2个防守篮板。

塞尔蒂克平均每场比赛失104.5分，是全NBA平均失分最少的球队，将对手的投篮命中率压在4成34、三分球命中率压在3成39，都是全联盟最佳表现。

在防守端的强势，让塞尔蒂克在例行赛拿下51胜31败，成为季后赛东区第2种子。

史玛特平均每场比赛可获12.1分，传出生涯新高的5.9助攻，并有3.8个篮板进帐。

© 2022 AFP