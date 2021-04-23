比起新型冠状病毒 委内瑞拉人更怕得疟疾

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（法新社委内瑞拉巴塞隆纳22日电） 马蒂内兹（Luz Martinez）曾经得过3次疟疾，最近一次是在她怀着第4胎6个月的时候。和许多委内瑞拉人一样，她害怕疟疾更甚于新型冠状病毒。

法新社报导，马蒂内兹居住的社区尘土飞扬，位于委国东部安索阿塔吉州（Anzoategui）巴塞隆纳市（Barcelona）郊区，当地还有些人感染疟疾多达20次。

30岁的马蒂内兹说：「我曾将疟疾传染给我当时12岁的女儿和另外一个孩子…谢天谢地，我们都得到了治疗。」她的第4个孩子后来早产了两个月。

她说：「这里疟疾病例太多了。」她的砂土地板住家，每晚到了黄昏就会飞进大批蚊子。

委内瑞拉早在1961年就根除疟疾、领先全球，但在过去10年，疟疾疫情爆炸性地反扑。

社区防治疟疾人士瓦尔加斯（Leonardo Vargas）说：「过去两个月有好多人得到疟疾，有些人还得过15到20次。」

委国政府自2016年以来便未公布疟疾病例数，但根据委内瑞拉公共卫生协会，委国疟疾病例数高居南美洲之冠。

这个非政府组织表示，2019年委内瑞拉有40万人染病，是巴西、秘鲁与哥伦比亚加总病例数的一半以上。

在1997年至1999年担任委国卫生部长的奥列塔（Jose Felix Oletta）表示，在采取公卫措施后，疟疾一度隐没到偏远的丛林地区，但过去10年，「疟疾又从丛林回到都市」。

奥列塔说，目前委内瑞拉的情况非常恶劣，因为所有资源都投入了2019冠状病毒疾病（COVID-19）的防治工作，COVID病患使医院人满为患，封锁措施则使外界更难抵达疟疾最严重的地区。

安索阿塔吉州的无国界医生组织（MSF）团队领导人利兹卡诺（Gustavo Liscano）说，「我们挨家挨户…积极寻找疟疾病例」，并且以烟薰驱蚊。

这个团队分成8个小组，对发烧病人进行血液快筛、发放治疗药物与蚊帐，并诊断孕妇是否感染。无国界医生组织表示，这些措施大幅减少了安索阿塔吉州的疟疾病例数。

米佐（Luz Misel）表示，在接获蚊帐之前，她非常担心她的宝宝，过去每天早上睡醒，全身都是被蚊子咬过的红肿。

她说：「我一年前得过疟疾，会发烧、头痛、打冷颤，真的很可怕。」（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP