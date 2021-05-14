毕卡索坐在窗前的女人 1亿340万美元成交

广告 继续浏览后续

（法新社纽约14日电） 毕卡索（PabloPicasso）画作「坐在窗前的女人」（Woman sittingby a window）今天在纽约佳士得（Christie）拍卖会上，以1亿340万美元（约新台币29亿元）成交。

佳士得表示，这幅1932年完成的画作，在拍卖会上喊价19分钟，以9000万美元售出，加上佣金等费用最终价格为1亿340万美元。

尽管2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，这次拍卖结果显示艺术市场仍然活跃，但也是因为毕卡索地位特殊的关系。毕卡索生于1881元，卒于1973年。

「坐在窗前的女人」才在8年前于伦敦被收购，当时价格为2860万英镑（相当于4480万美元），如今价格翻了一倍以上。毕卡索的画作，目前有5幅已经跃过象徵性门槛价1亿美元。

在今天拍卖之前，毕卡索就已有4幅画作跻身上亿美元俱乐部，包括「阿尔及尔女人」（Women ofAlgiers）在2015年以1亿7940万美元成交，写下毕卡索画作拍卖天价。

自从莫内（Claude Monet）的「干草堆」（Meules）系列画作两年前在纽约苏富比（Sotheby's）卖得1亿1070万美元以来，今天「坐在窗前的女人」卖出，是首度突破1亿美元的交易。

美国已故涂鸦艺术家巴斯奇亚（Jean-MichelBasquiat）的画作「既然如此」（In this Case），11日在纽约佳士得春季拍卖会上以9310万美元售出，成为巴斯奇亚作品的第2高拍卖价。佳士得春季拍卖会为世界两大首要拍卖活动之一。

© 2021 AFP