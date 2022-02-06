毕卡索「格尔尼卡」挂毯复制品 消失一年重返联合国

（法新社纽约联合国总部5日电） 西班牙巨匠毕卡索反战名画「格尔尼卡」复制而成的巨型挂毯，突然无故从联合国墙上消失一年后，持有所有权的洛克斐勒家族让此作品再度挂回联合国显眼的展示位置上。

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联合国消息人士说，这幅宽达7.5公尺的巨大挂毯是在今早挂回墙上。外交人员表示，这幅作品挂回各国总统、总理与大使经常经过的安理会会议厅外头墙面，让人心里觉得踏实多了。

这幅挂毯是1955年由尼尔森．洛克斐勒（Nelson A. Rockefeller）委托制作，是在与毕卡索协商下于法国工作室编织完成。毕卡索是在西班牙内战期间完成原本的「格尔尼卡」（Guernica）画作，描绘1937年4月26日西班牙格尔尼卡城遭德国纳粹与义大利法西斯主义部队轰炸的景象。

尼尔森．洛克斐勒二世（Nelson Rockefeller Jr.）在联合国宣布「格尔尼卡」挂回原位的声明中说：「带着探索性象徵意义的格尔尼卡挂毯，描绘人性恐怖的那一面，之中交杂着残酷、黑暗还有人性中的一丝希望。」

他说：「我很感激这幅挂毯能持续让全球广大民众观赏，增强其触动人心与教育的作用。」

这件作品是由洛克斐勒家族借给联合国，是要提醒联合国外交官员战争的恐怖。在一片由褐、黑色构成的阴影中，毕卡索画出尖叫的妇女、没有气息的婴儿与遭肢解的军人遗体。

去年2月，在COVID-19（2019冠状病毒疾病）危机席卷全球，数以千计的联合国职员被迫在家工作时，这幅挂毯突然从墙上消失，无人出面公开说明。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）自己也对「格尔尼卡」挂毯消失感到震惊，他说：「挂毯不见真是太糟了。」

他去年12月致函洛克斐勒家族，表示乐见「格尔尼卡」即将再度挂回联合国墙上。

根据联合国声明，他在信中写道：「我们很荣幸能成为这件独一无二作品的保管者。」

在「纽约时报」今天刊出的访谈中，尼尔森．洛克斐勒二世承认这之间出现「沟通不良」，指出这幅挂毯需要进行清理与保存工作。

「格尔尼卡」是借给联合国的作品，根据相关条款，洛克斐勒家族可以取回作品，在美国等地的展场展示最长6个月。

© 2022 AFP