毕生鼓吹克什米尔脱离印度统治 吉拉尼过世

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（法新社印度斯利那加1日电） 毕生鼓吹克什米尔脱离印度统治的标竿人物吉拉尼（Syed Ali Geelani）过世，享寿92岁，印度有关当局今晚旋即在这争议地区实施维安限制。

吉拉尼是一位坚不让步的倡议者，反对印度统治克什米尔这块人口多为穆斯林、1947年以来遭印巴两国分治的喜马拉雅地区。

他1960年代早期起因开始鼓吹这个地区与巴基斯坦合并，而成为印度这方的眼中钉。他同时以克什米尔议会成员身分，展开分裂诉求。

吉拉尼从年轻时就是伊斯兰大会党（Jamaat-i-Islami）成员；该党是印属克什米尔最大政治宗教组织，2019年被印度总理莫迪领导的印度教民族主义政府所禁。

他一概不接受与新德里政府直接谈判的建议，除非对方正式「接受克什米尔为一争议性领土」并停止称该地为「印度不可分割的一部分」。印度不同政治色彩的多个政府都坚称握有克什米尔主权。

他受过多年牢狱之灾，过去11年大多在住家软禁中度过，近几个月来有心脏和肾脏方面的健康问题。

克什米尔是全世界最军事化地区之一，印度维安部队部署人数多达50万。1989年爆发战乱以来，已有成千上万的人丧生，其中多为平民。

© 2021 AFP