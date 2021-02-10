毛利族议员坚持不打领带 纽西兰国会让步

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（法新社威灵顿10日电） 打领带进议场是纽西兰国会的规定，而原住民毛利族国会议员认为领带犹如「殖民绞索」不愿配合遭驱离议场，不过纽西兰国会今天让步，准许他不打领带在国会殿堂发言。

毛利党（Maori Party）共同主席维迪提（Rawiri Waititi）昨天在议场质询时，因服仪不符规定遭驱离而引发激烈争辩。

满脸「塔莫克」（Ta Moko）刺青并头戴黑色牛仔帽的维迪提辩称，他当时穿着搭配传统吊饰的毛利族正式服装。

他步出议场表示：「这不是打领带的问题，而是关乎文化认同。」

维迪提表示，领带争议凸显纽西兰的族群关系仍有待改善，并说「这是侵犯原住民族的权益，我们（必须）拥有像是在国会殿堂这样的场合，表达我们文化认同的自由」。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，她不反对国会议员不打领带，另指出「对我们全体而言，还有更重要的议题」。

国会议长马拉德（Trevor Mallard）昨天严格执行服仪规定后，当不打领带的维迪提今天在议场发言，他采取比较宽松作法因应，并非把维迪提驱离，而是只让他不受阻碍质询一个问题，随后表示正在考虑修改内规。

纽西兰人口500万，原住民族毛利人约占15%，不过像是贫穷与入狱等统计数据显示，毛利人所占比例过高，许多人把不公义归咎于溯至英国殖民统治时期。

© 2021 AFP