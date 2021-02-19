民主党公布移民改革案 在美1100万人可望成公民

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国民主党今天公布一项移民改革法案，为总统拜登的计画开辟蹊径，让1100万名无证移民有机会取得公民身分；民主党人说，没道理不让这些人在美国建立永远的家。

拜登称这项改革「来得太迟」，目标是要推翻前总统川普「被误导的政策」。川普以强硬立场阻止非法移民、删减合法移民名额，并将无证移民驱逐出境，甚至包括已在美国居留数十年的人。

民主党提出新法案，目的是提供合法保护给数百万人，他们多数来自墨西哥和中美洲，住在美国已多年，有自己的家、自己的生意，也有在美国出生的孩子甚至孙子。

法案重点在于提供多数在美居住、工作的无证移民可于8年内取得公民身分的途径。

今日美国报（USA Today）提到，根据今天公布的提案，符合资格的非法移民，可先获5年临时居留身分，再过3年有可能取得公民身分。

部分非法移民，例如农场劳工及自幼就被带来美国的「追梦人」（Dreamers），可立即申请永久居留权或绿卡，并可合法工作。

提案同时也要解决数千名以「临时保护身分」（Temporary Protected Status, TPS）在美居住的人，这些人因在母国遭逢暴力动乱或自然灾害而来到美国。

此外，法案提议，美国法律文字不应再称呼无证移民为「外来人」（aliens），应改称「非公民」（non-citizens）。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP