民主党进步派不满联准会主席 要拜登换人

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（法新社华盛顿9日电） 美国经济正面临关键时刻，但民主党总统拜登面对来自同党进步派人士压力，要求他换掉联邦准备理事会（Fed）的共和党籍主席鲍尔，任命更重视银行监管、气候和种族议题的人选。

联准会正努力安排各项政策，好让美国经济能够持续复苏，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间失业的人口能重返工作岗位，同时不刺激通货膨胀升温。因此拜登（Joe Biden）是否换掉鲍尔（Jerome Powell）可能带来长远影响。

进步派民主党人要求拜登任命一名相对较自由派人士接掌联准会，希望这名新主席在加强银行业监管方面能有更多作为，同时针对气候变迁和系统性种族歧视问题有所行动。

不过，拜登若在鲍尔首个4年任期届满后不继续任命他，恐怕会引发金融市场骚动，并让拜登面临政治力介入此独立系统的指控。

白宫尚未透露拜登何时会就联准会主席人选做决定，但很可能不会等太久，因为联准会另外2个高层职位的任期将在几周后届满。

鲍尔于2018年2月由当时的美国总统川普（Donald Trump）提名接掌联准会。当时川普一反传统，让联准会首位女主席叶伦（Janet Yellen）只做一任就打包下台。

鲍尔任内因协调联准会决策委员会内不同意见的能力佳，且在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发时采取快速行动、将利率砍至零并让数兆美元资金注入金融体系，而受到赞誉。

联准会采取的这些措施，加上政府祭出数兆美元支出，成功协助全球最大经济体美国躲过更严重衰退，如今经济规模已恢复到疫情前水准。

美国8月失业率降至5.2%。然而，疫情期间失业人口仍有500万还没重返职场。

鲍尔一再强调，有必要继续支撑经济成长，以确保美国社会弱势民众也能享受到繁荣果实。他也认同应该采取谨慎步骤，移除联准会的疫情振兴措施。

尽管如此，包括立场鲜明的联邦众议员欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、特莱布（Rashida Tlaib）和普瑞斯利（Ayanna Pressley）在内的民主党进步派人士，希望联准会能超越传统稳定物价和充分就业双重任务角色，跨入其他领域，例如对抗气候变迁。

他们上周发表声明说：「为了进步，我们有必要让政府整体政策既能消灭气候风险，又能使我们的金融体系更安全。因此我们需要一位致力于这些目标的（联准会）主席。我们强烈要求拜登政府趁此机会任命一位新的联准会主席。」

其他进步派团体也跟进呼吁换掉鲍尔。它们主张联准会可以做更多事来改善种族歧视，以及防止2008年全球金融危机后实施的银行业监管倒退。

然而，联邦众议院预算委员会（House Budget Committee）民主党籍主席亚穆斯（John Yarmuth）支持鲍尔续任。他上周透过声明表示：「鲍尔主席沉稳带领联准会度过我国一段严峻危机时刻。由于我们国家和经济持续面临不确定性，让联准会拥有延续性和专注力非常重要。」

中间派的联邦参议院银行委员会（Senate Banking Committee）民主党籍主席泰斯特（John Tester）则对联准会主席人选政治化提出警告。他8日接受「华尔街日报」访问时说：「他们（联准会官员）不该卷入国会山庄的政治角力。这是我希望鲍尔（续任）的原因。他证明自己能够维持联准会的独立性。」（译者：张正芊/核稿：刘学源）

© 2021 AFP