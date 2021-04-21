民主党重提绿色新政 共和党：只会毁了美国经济

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（法新社华盛顿20日电） 美国民主党国会议员今天重提雄心勃勃、内容更充实的绿色新政（Green New Deal），要求投入比拜登政府提案更巨大的资金，以重塑美国气候与经济政策，共和党人反对这项计画。

民主党籍联邦众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）和联邦参议员马基（Ed Markey）2019 年初提出绿色新政初始版本，内容包括扩大投资再生能源、为美国在2050年前达成「净零排放」铺路。

这项提案2019年3月遭联邦参议院的共和党议员挡下；参议院共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）当时表示，绿色新政不但激进，且从上而下、以社会主义改造整个美国经济。

拜登就任美国总统，民主党仅以薄弱多数优势主控国会，拜登提出2兆美元的基础建设计画，其中有许多是朝着减轻气候危机目标迈进。

这次绿色新政提案纳入一些新元素，其中一项是打造「全民气候行动计画」，将增加绿色工作机会，改善内城区的正义和公平住房。

共和党人很快表示反对这项计画。联邦众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）推文表示，绿色新政「只会毁了我们的经济」。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2021 AFP