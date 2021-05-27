民主刚果火山喷发余震近300次 居民再度撤逃

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（法新社刚果民主共和国果玛26日电） 非洲刚果民主共和国东部的尼拉贡戈火山（Nyiragongo）4天前喷发，余震迄今仍摇撼附近大城果玛（Goma），数栋建物损毁，民众惊慌逃离，联合国也重新安置人员。

当地彻夜都感受得到这座非洲最活跃火山的震动，其中两次强烈余震促使民众仓皇逃出家宅。

果玛距离刚果民主共和国与邻国卢安达的边界很近。卢安达的地震观测所RSM表示，于当地时间清晨5时46 分测得规模5.1地震，接着在6时12分测得规模4.1地震。

果玛火山观测站（OVG）表示，22日至25日间，已测得269次以上的余震，其中一次达芮氏规模5.2。

当局已下令关闭市场、商店与数处建物，以预防灾害。

数以百计居民今天下午再度撤离果玛城，有些朝西南方的马西西（Masisi） 地区而去，或越过边界到卢安达，有些则在果玛的湖畔港口搭船前往安全处所。

联合国表示，正在果玛城外「重新安置」非必要的当地及国际工作人员，其他许多在当地设有办公室的国际组织和非政府组织也有类似措施。

联合国表示，自火山22日喷发至今，已有32人丧生，恐怕至少5000人无家可归。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP