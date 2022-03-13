民主刚果火车出轨坠谷 至少60死

（法新社民主刚果卢本巴希12日电） 刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo）国营铁路公司及当地消息来源今天表示，一列火车在该国东南部发生事故，至少60人因此丧命。

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火车营运公司SNCC的基础建设总监曼永加（Marc Manyonga Ndambo）说：「（目前为止的）死亡总数是61人，当中男、女、儿童都有，并有52人受伤获救。」

地方媒体则引述该省首长马苏卡（Fifi Masuka）的话，称已有60人罹难。

曼永加表示，尽管已明令禁止，那列明明是载货的火车，上头仍有数以百计的「偷渡客」。

他补充：「部分尸体仍卡在翻落峡谷的车厢中。」

曼永加表示，那列火车有15节车厢，其中12节是空的，当时正从邻近省分的吕昂（Luen）开来，要到靠近柯威齐（Kolwezi）的矿城田克（Tenke）。

他称，火车于当地时间10日深夜11时50分，在距柯威齐约200公里的村落拜奥非（Buyofwe）「一个有峡谷的地方」出轨，15节车厢中的7节坠落谷底。

曼永加补充说：「我的团队正在努力，要设法在14日前将轨道清理完成。」但他并未说明事故发生的原因。

火车出轨在民主刚果十分常见，在该国的湖泊、河流，也常有船只因为超载而沉没。

由于缺乏载客的火车，也没有可供通行的道路，民众若有长途移动的需求，多会偷用载货列车。

© 2022 AFP