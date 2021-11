民主刚果金矿区遭武装攻击 2中国人在内4人丧生

(法新社刚果民主共和国布尼亚25日电) 民间和军方消息人士今天指出,2名中国人在内4人在刚果民主共和国(Democratic Republic of Congo,简称民主刚果)东北部一处金矿遭民兵攻击丧生。

法新社报导,军方发言人恩戈果(Jules Ngongo)表示,刚果发展合作组织(Cooperative for the Development of Congo, CODECO)武装男子昨天在伊图里省(Ituri)一处金矿杀害2名中国人、1名刚果女子和1名乌干达人。

蕴藏金矿的伊图里省自2017年末以来饱受动乱之苦,刚果发展合作组织宣称要保卫伦杜族(Lendu)利益。伦杜族是伊图里省的其中一个族群,已分裂成敌对派系。

地方民间团体领袖裴易(Lokana Pay)告诉法新社,遭遇攻击的金矿地点有12名中国人,已发现其中两人遗体,其余10人下落不明。

继5名在南基伍省(South Kivu)工作的中国人21日遭武装分子绑架后,这次是富藏天然资源的民主刚果矿区最新一起针对中国人的攻击事件。

刚果民主共和国总统齐塞克迪(Felix Tshisekedi)5月宣布伊图里省和相邻的基伍省(North Kivu)进入戒严状态,以对抗武装团体。

但屠杀和绑架事件仍时有所闻,伊图里省22日即遭遇攻击,至少29人死亡。(译者:徐睿承/核稿:张晓雯)

