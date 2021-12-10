民主峰会与人权日登场 中国维权人士遭禁离家门

（法新社北京10日综合外电报导）北京当局严厉打压自由，近年有数百名维权人士、律师遭拘禁或受到监视；中国人权律师和活动人士今天表示，在世界人权日纪念活动前夕，他们本周被禁止离开住家。

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联合国订定12月10日为世界人权日。曾遭关押4年半的中国人权律师王全璋今天告诉法新社，警方阻止他和妻子，在无人看管下离开他们在北京的公寓。

王全璋去年获释，他说：「他们（警方）直接告诉我们有两个原因，一个是美国的民主峰会，以及他们担心我们会参加世界人权日活动。」

美国总统拜登昨天主办100多国参与的线上民主峰会，中国明显不在受邀名单之列。

法新社无法联络到北京警方置评。

中国人权运动人士许艳在她经认证的推特（Twitter）帐号发文表示，一群人阻止她打开前门，并说今晚之前她都必须待在家里。许艳的丈夫是知名维权律师余文生。

受邀参加一场欧盟筹办世界人权日活动的所有中国活动人士，也被禁止亲自与会。

欧盟驻华代表团今天在声明里抨击中国「系统性侵犯」公民和政治权利。

针对在新疆大规模拘禁少数民族，以及据报从被拘禁者身上摘取器官等许多问题，代表团呼吁中国「彻底调查」相关指控并立即释放政治犯。

© 2021 AFP