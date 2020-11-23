民众怒烧瓜地马拉国会 要求总统下台

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（法新社瓜地马拉市21日电） 中美洲国家瓜地马拉日前通过一项预算案、点燃人民怒火后，数百名民众今天在一场要求总统贾麦岱（Alejandro Giammattei）下台的抗议活动中纵火焚烧部分国会建筑。

从首都瓜地马拉市（Guatemala City）街上，可以看见国会内部燃烧的火焰。红十字会（Red Cross）发言人向记者表示，红十字会治疗了几名醉醺醺的民众。

民众也在距离国会不远处的瓜地马拉市历史中心古老的国家宫前举行和平抗议活动，要求总统贾麦岱下台。

抗议民众聚集在国家宫前中央广场，手持国旗和「停止贪腐」、「贾麦岱下台」、「他们惹错世代了」等标语。

瓜国民众普遍对贾麦岱政府和国会感到不满与愤慨，肇因于国内缺乏资源对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，以及政府的新预算案。

亲政府的保守派政党主导的瓜国国会本周通过一项金额近130亿美元的预算案，为瓜国史上最高金额预算案。

这笔预算案的多数资金将投入与大型企业有关的基础建设，在这个普遍贫穷、5岁以下孩童有半数营养不良的国家引发人民愤怒。

分析师也警告，这笔预算有1/3的资金必须透过举债取得。

瓜国国会也已批准用来对抗冠状病毒疫情的38亿美元款项，然而迄今实际花费的资金不到15%。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP