民众抗议民不聊生 古巴罕见爆发反政府示威

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（法新社古巴圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯11日电） 古巴多处今天罕见出现抗议共产政府的活动，数以千计民众上街游行经过数个城镇，高呼口号「独裁下台」及「我们要自由」。

古巴正遭逢30年来最严重的经济危机，多处民众今天一早自动发起示威活动。这个国家以往能获得批准的集会通常只会是共产党活动。

数千名抗议民众今天走上圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯（San Antonio de los Banos）街头，这座城镇位于首都哈瓦那（Havana）西南方30公里处，人口约5万人。

主要由年轻人组成的示威民众中，有些人大声辱骂总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）。

网路张贴的影片显示，抗议活动爆发后，维安部队迅速赶抵现场，狄亚士-卡奈随后也亲自前往圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯，在政党活跃人士环绕下遭当地居民质问。

一名当地民众匿名向法新社表示，她是因为对「电力和粮食短缺的情形」感到恼怒，才会参与示威。

哈瓦那也爆发抗议活动，现场有几百人现身；社群媒体上也能看到古巴的其他示威行动。

报导说，在美国制裁下，古巴民众大排长龙等待领取粮食，且电力短缺情况恶化，一天停电数小时，加上自2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发以来药品严重短缺，在在引发公愤。

古巴今天通报的新增病例和染疫病故人数都创下单日新高，堪称进入全国疫情最严峻阶段。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

© 2021 AFP