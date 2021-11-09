民众选择不接种疫苗染疫 新加坡当局将不支付医药费

（法新社新加坡9日电） 新加坡官员表示，下月起将停止为选择不接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗的人士支付染疫医疗费用，因为严峻疫情使国内医疗保健体系承受压力。

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法新社报导，新加坡正面临自COVID-19大流行爆发以来最严重的一波疫情，一天约通报2000至3000起确诊病例，以及少数死亡病例。

新加坡政府之前一向替染疫的所有国民及其他特定类别居民支付医疗费用，但不包括自海外返国后马上确诊的人士。

但新加坡卫生部昨天表示，当局自12月8日起将对选择不接种疫苗的COVID-19患者收费。卫生部声明指出：「在需要加护病房照护的住院病患中，未接种疫苗者占了绝大多数，并对我们的医疗资源带来不成比例的压力。」

受影响者仍可以使用私人保险等一般财务安排。至于不符合疫苗接种资格者，例如12岁以下儿童或有特定医疗问题的民众，费用将继续由政府完全支付。

新加坡是全球疫苗覆盖率最高的国家之一，国内550万人口中85%已完整接种疫苗。依全球标准而言，星国疫情不算严重，只在最近几个月Delta变异株侵袭后面临一波重大疫情。

© 2021 AFP