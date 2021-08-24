民族抵抗阵线负隅顽抗 积极备战塔利班来犯

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（法新社阿富汗庞吉夏河谷24日电） 反塔利班战士在阿富汗一处崎岖山巅架起重机枪，朝底下深谷开火，他们是民族抵抗阵线（NRF）成员。现在面临塔利班围攻，他们的领袖呼吁西方友人及时伸出援手。

民族抵抗阵线是9天前塔利班（Taliban）夺占首都喀布尔（Kabul）后，至今最知名的反抗团体，内部不乏民兵战士和前政府军官兵。现在他们已搭好机枪掩体、迫击炮和监视哨所，并以沙袋加固，等候塔利班突袭他们的堡垒，即起始于喀布尔北方约80公里的庞吉夏河谷（Panjshir Valley）。

阵中多名战士身穿军事迷彩服，驾驶美制悍马车与配备机枪的皮卡车在区内巡逻。许多人身携突击步枪、火箭推进榴弹和无线电对讲机。他们的身后是白雪覆顶的壮丽山峰。

在庞吉夏一处高山阵地内，一名战士细数过去战胜塔利班的事迹说：「我们会打趴他们。」接着他的同袍举起拳头高喊「真主至大」（Allah-u Akbar）。

以塔吉克族居民为主的庞吉夏河谷入口狭窄，周边尽是高山，提供天然防御优势。民族抵抗阵线领袖之一小马树德（Ahmad Massoud）在「华盛顿邮报」（Washington Post）上周刊出的文章中说：「如果塔利班军头发动攻击，肯定会面临我们顽强抵抗。」

小马树德的父亲是已故游击队指挥官老马树德（Ahmad Shah Massoud），当年他把庞吉夏河谷变成反苏联与反塔利班的堡垒，因而备受尊崇。

庞吉夏居民曾目睹老马树德1980年代多次击退苏联攻势，又在1990年代末期力阻塔利班接管这个区域。如今的防御工事他们很熟悉。

民族抵抗阵线发言人上周末告诉法新社，他们已准备好抵抗塔利班侵略，但仍希望与塔利班协商组成一个具包容力的阿富汗政府。

塔利班也说希望和平处理当前局势，但他们同时派出数百名战士前进当地。发言人穆贾希德（ZabihullahMujahid）昨天表示，已从三方包围庞吉夏。

阿富汗前副总统沙雷（Amrullah Saleh）在喀布尔陷落后前往庞吉夏河谷。他警告，一场人道灾难正在酝酿中，塔利班不会让食物和燃料进入毗邻庞吉夏的安达拉谷（Andarab），「数以千计的妇孺已逃进山区」。

近几天陆续有爆发冲突的零星消息从庞吉夏传出，两个阵营说法彼此矛盾，难以独立验证。

小马树德在文章中表示，他们有武器和火药库存，以及阿富汗前政府军带到庞吉夏的武器。但他也说若无外援，他的战士撑不过塔利班的长期围攻。

他写道：「我们知道自己的武力和后勤补给不够。除非西方友人找到方法及时供应我们物资，否则武力和后勤资源将快速耗尽。」

据报导，庞吉夏河谷在地耆老已到喀布尔与塔利班官员对话，但目前尚无突破。

© 2021 AFP