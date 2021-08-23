民权捍卫者贝克入祀法国先贤祠 非裔女性首例

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（法新社巴黎22日电） 能歌善舞的演员暨民权人士约瑟芬．贝克生于美国，后来转入法国籍，逝于1975年。她曾参与抵抗纳粹占领运动，又大力反对种族歧视，将于11月成为首位进入法国先贤祠的非裔女性。

巴黎先贤祠（Pantheon）葬着约80位法国历史上的重要人物，女性占比极小，约瑟芬．贝克（Josephine Baker）将是第6位。前一位被奉入先贤祠的女性是前卫生部长席蒙．维尔（Simone Veil），她幸存于纳粹集中营，致力捍卫女性堕胎权，于2018年与丈夫一起移灵先贤祠。

约瑟芬．贝克的孩子克劳德（Claude Bouillon-Baker）告诉法新社，母亲的遗体将留在摩纳哥墓地，但法方将于11月30日立牌纪念她。

这个消息由巴黎人日报（Le Parisien）披露。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）的幕僚今天证实确有此事，还说：「入祀先贤祠的过程需要很长时间。」

贝克家族自2013年起就要求把约瑟芬．贝克供入先贤祠，还搜集到约3万8000人连署请愿。请愿书中写道：「她是艺术家，是第一位非裔国际巨星，立体派的谬斯，也是于二战期间在法国军中抵抗纳粹占领的斗士，并积极与（美国运动家）马丁．路德．金恩（Martin Luther King）共同为民权奋斗。」

© 2021 AFP