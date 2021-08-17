民调：全球3/4民众认为地球濒临气候临界点

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（法新社巴黎17日电） 根据今天公布的全球民意调查，约73%的受访者现在认为，由于人类活动，地球气候日益逼近险峻且不可逆转的「临界点」。

联合国上周发布一份重磅气候科学报告，在那之前进行的调查显示，在20国集团（G20）的受访者中，超过半数（58%）感到非常、或极度担心地球现况。

今天公布的这份调查是由全球人民联盟（Global Commons Alliance）与市调组织「易普索莫里」（Ipsos MORI）所做。调查发现，每5名受访者中就有4人表示希望能在保护地球上更尽心力。

根据民调结果撰写研究报告的主笔盖夫尼（Owen Gaffney）说：「这个世界不是在梦中走向灾难。人们知道我们正冒巨大风险，他们想更尽心力的同时，也希望政府采取更多行动。」

另一方面，调查也显示，开发中国家人民在保护大自然与气候上，比富裕国家人民更有意愿。

印尼与南非分别有95%与94%的受访者表示，他们要为保护地球做更多；但相较下，德国和美国只有分别70%与74%的受访者表示愿意如此。

此外，尽管有59%受访者表示他们认为有必要尽快淘汰化石燃料，但仅有8%承认10年内会有这项大规模的能源转变。

盖夫尼表示，调查显示「人们真的很想要为保护自然做点事，但自承在资讯缺乏与经济局限的情况下，心有余而力不足」。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP