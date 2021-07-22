民谣天后琼妮蜜雪儿等 将获颁甘乃迪中心荣誉奖

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（法新社华盛顿21日电） 美国艺文界终身成就大奖「甘乃迪中心荣誉奖」12月5月颁奖，今年将表扬传奇民谣歌手琼妮蜜雪儿（Joni Mitchell）与广受欢迎的演员贝蒂蜜勒（Bette Midler）等杰出人士。

摩城（Motown）音乐王国之父贝瑞高迪（Berry Gordy）、男中音加斯提诺迪亚兹（Justino Diaz）与获奖无数的喜剧小品类综艺节目「周六夜现场」（Saturday Night Live）的制作人，都将在一年一度的甘乃迪中心荣誉奖（Kennedy Center Honors）盛会领奖。

今年12月5日在华盛顿举行的红毯晚会，将是约翰甘乃迪表演艺术中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）今年第2场颁奖典礼。

受COVID-19（2019冠状病毒疾病）影响，去年冬季的颁奖典礼被迫取消，甘乃迪中心今年春季在维持社交距离下，为第43届获奖者举行规模缩减的表彰活动。

甘乃迪中心主席鲁特（Deborah Rutter）在声明中说：「过去几个月经历了众多挑战与令人心碎的事件，在我们庆祝甘乃迪中心成立50年时，我敢说我们12月5日准备在华盛顿举行『气势压过所有派对的盛会』，表扬这些杰出人士，并欢迎观众回到甘乃迪中心。」

这些颁奖典礼通常是甘乃迪中心的大型募款活动。甘乃迪中心先前表示，受疫情影响，大多数的节目都被迫取消，预期2022-2021季度的收益将减少4570万美元（约新台币12亿7890万元）。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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