民间驰援乌克兰 联合国难民署:捐逾57亿创纪录

4 分钟

(法新社日内瓦14日电) 俄罗斯入侵乌克兰以来,为支持联合国难民署致力协助数百万名流离失所的乌国民众,民间纷纷捐款。联合国难民署今天表示,捐款总额已逾新台币57亿元,打破了纪录。 联合国难民事务高级专员公署(The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR)在声明中说:「仅两周多的时间,企业、基金会和慈善家就捐献了超过2亿美元(约新台币57.7亿元),力挺联合国难民署的乌克兰紧急应变行动。」 联合国难民署估计,自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来,超过280万人被迫成为逃离乌克兰的难民,而在饱受战争蹂躏的乌克兰境内,至少还有200万人流离失所。 声明说:「联合国难民署担心,若战火持续延烧,还会有数百万人流离失所。」 联合国难民署先前表示亟需5.1亿美元(约新台币147亿元),用于初步紧急援助乌克兰国内流离失所者和整个区域的难民。联合国难民署还说,所需经费「很可能增加」。 联合国难民署大部分资金来自各国政府,但今天赞扬民间「透过直接捐款的方式,展现慷慨及团结」。 联合国难民署说,这类捐款有助他们在危机一爆发后就迅速因应,例如安排空运和卡车车队援助那些流离失所者。 联合国难民事务高级专员格兰迪(Filippo Grandi)在声明中说:「我要感谢来自世界各地的企业、基金会和慈善家慷慨解囊,展现善意,协助民众逃离在乌克兰的战火。」 「数百万人迫切需要紧急协助。随着危机加剧,在此呼吁民间持续驰援。」