气候变迁之下 瑞士降雪量大冰川仍持续萎缩

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（法新社日内瓦19日电） 一个顶尖科学研究小组19日表示，尽管今年降雪量很多，且夏季相对凉爽，但受到气候变迁影响，瑞士的冰川仍在持续缩减。

瑞士科学研究院（Swiss Academy of Sciences）冰冻圈委员会（Cryospheric Comission）的报告指出，「尽管冬季有大量降雪、夏季天候凉爽，2021年瑞士冰河的体积仍缩减近1%」。

据报告，「从天气状况看来，2021年的气候条件正好可以让冰川喘口气。不幸的是，在气候变迁时期，即使是『好』年份，对冰川来说还是不够好：尽管冬季降雪充足，夏季天气相对凉爽，但冰层仍在持续流失，只是速度较慢。」

委员会表示，今年5月的降雪量较往年更多。标高2890公尺的克拉瑞登费恩山（Claridenfirn），降雪达到7公尺，这是自1914年开始观测以来的最大降雪量。

报告指出，「尽管如此，至9月底的融冰量仍然相当可观。在过去12个月里，瑞士已损失约4亿吨冰，这几乎是剩余冰川体积的1%」。

科学家说，瑞士冰川监测网络（GLAMOS）记录了22条冰川的消融状况。

报告称，「虽然今年的冰川消融状况较近年减少，但所有冰川亦无增加。」

© 2021 AFP