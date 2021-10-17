气候变迁加疫情冲击 瓜地马拉陷严重粮食安全危机

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（法新社瓜地马拉市16日电） 瓜地马拉最高人权官员今天表示，气候变迁和COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情已导致贫穷的瓜地马拉陷入数一数二严重粮食安全危机。

瓜地马拉人权监察员罗达斯（Jordan Rodas）在首都瓜地马拉市举行的世界粮食日（World Food Day）纪念活动中表示，问题如此严重，今年迄今已有39名小孩因营养不良丧命。

罗达斯说：「就达成联合国千禧年发展目标（Millennium Development Goals, MDGS）而言，瓜地马拉面临严峻前景，尤其是零饥饿。」联合国的前述目标致力在2030年前消除贫穷。

罗达斯也表示，瓜地马拉将近1700万人口中，16%因营养不良受苦，18%生活在严重粮食不保困境下，45%面临中度粮食不保。

根据联合国资料，瓜地马拉境内将近50%的5岁以下小孩，面临长期营养不良，这是拉丁美洲最高比率。

罗达斯指出，今年前9个月，有39名不到5岁女孩和男孩因严重营养不良丧命。那是COVID-19以及去年诸如飓风约塔（Iota）与伊塔（Eta）等气候变迁现象导致的历来最巨大粮食和营养不保危机之一。

罗达斯敦促瓜地马拉总统贾麦岱（Alejandro Giammattei Falla）采取积极且有效率政策，确保全民的粮食权利。

© 2021 AFP