气候变迁影响火山爆发大气冷却效应

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（法新社伦敦12日电） 最新研究发现，气候变迁可能会强化火山爆发后，伴随而来的大气冷却效应。不过，强化的只是世纪罕见的巨大火山爆发，对于较小型的火山喷发，反而会弱化影响。

剑桥大学与英国气象局专家进行实验，研究气温上升对火山爆发后，喷发至大气层的火山灰与气体会带来何种影响。

剑桥大学地理学系教授、报告第一作者欧布瑞（Thomas Aubry）表示，本周由联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）公布的里程碑科学报告中，并没有纳入气候变迁与火山爆发会产生的「反馈回路」。

他在报告中表示：「这项结果，可能替未来研究火山爆发如何影响气候带来新的进化方向。」

「即使相对于人类产生的温室气体，火山对大气产生的影响相对有限，仍旧是系统里很重要的一部分。」

这项研究发布于线上期刊「自然通讯」（Nature Communications），利用气候与火山的烟流模型来推估未来改变。

研究同时回顾1991年菲律宾皮纳土波火山（Mount Pinatubo）爆发对全球的影响。那是20世纪第2大的火山爆发。

当时火山爆发产生的火山灰与气体形成了一层雾霾，造成接下来的一年，全球气温下降多达摄氏0.5度。

研究发现，气候变迁导致大气层暖化，会让未来皮纳土波火山爆发级别的烟流上升至更高的高度，阻隔更多阳光、更快地散布气悬胶体，把对全球造成的冷却效应提高15%。

学者表示：「不过，火山气悬胶体带来的影响只会持续1或2年，相较下，人为的温室气体，对气候造成的影响延续数个世纪。」

而对于像是2011年厄立垂亚纳布罗火山（Nabro）喷发般的每年都会发生的小型火山喷发，在高端暖化情况下，冷却效应的影响反而减少约75%。

科学家表示：「这是因为对流层顶（对流层与平流的边界）的厚度将会增加，使得火山烟流很难抵达平流层。」

「火山喷发出的气悬胶体会局限在对流层，几周后就会被降水冲散，带来的气候影响相对较小，也较局部性。」

© 2021 AFP