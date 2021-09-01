气候变迁惹祸 50年来天灾平均每天夺逾百命

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（法新社日内瓦1日电） 联合国机构今天指出，在气候变迁驱使下，洪灾与热浪等天灾数量在过去50年来增至5倍，造成超过200万人丧生，平均每天夺去115人的性命，总损失则高达3.64兆美元。

联合国旗下的世界气象组织（WMO）表示，这份聚焦1970至2019年的报告，是有史以来针对极端水文与气象造成死亡与经济损失的最全面性调查。

报告调查了这段期间发生过的1万1000余次灾难，包括衣索比亚1983年大旱灾与2005年飓风卡崔娜（Hurricane Katrina）在内等大灾难。前者是最致命的单一事件，共造成30万人丧生；后者则是代价最高昂的灾难，带来超过1636亿美元损失。

WMO秘书长塔拉斯（Petteri Taalas）在声明中指出：「天气、气候与降水极端事件的数量正在增加，而且因为气候变迁，在世界许多地方都会日益频繁与严峻。」

WMO发现，过去半世纪以来，与极端天气、气候与降水有关的灾难平均每天都会发生，一天可造成115人丧生以及2.02亿美元损失。其中超过91%的死亡人数都是在发展中国家。

报告发现，这段期间内，旱灾是夺取人类性命的最大元凶，剥夺约65万人性命；风暴造成超过57万7000人命丧黄泉。与此同时，洪灾导致近5万9000人丧生；极端气温则导致将近5万6000人丧命。

不过比较正面的是，在灾害损失与频率激增的同时，每年的死亡人数却也从1970年代的超过5万人，降至2010年代的约1万8000人，显示更良好的计画有所回报。

塔拉斯说：「复合性灾害预警系统的改善，大幅减少死亡率。」然而，WMO 193个成员国中，只有半数有预警系统。

WMO希望这份提供每个区域详细剖析的报告，能被用来协助政府发展进一步保护人民的政策。

但这份报告也警告各国的天气与水文观察网络存在「严重差距」，特别是在非洲、部分拉丁美洲，以及太平洋及加勒比海岛国，使得预警系统准确性大打折扣。

© 2021 AFP