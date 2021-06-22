气候变迁政策有歧见 澳洲执政联盟副总理易人

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（法新社雪梨21日电） 澳洲执政联盟内部对气候变迁政策看法不一，导致联盟内小党国家党今天改选出乔伊斯（Barnaby Joyce）出任副总理，他可能会挑战澳洲对削减温室气体排放原已犹豫不决的行动。

乔伊斯以威胁要将好莱坞影星强尼戴普（Johnny Depp）的狗安乐死闻名，他在国家党（The Nationals）提前进行的党内投票中击败现任副总理麦考马克（Michael McCormack），出任副总理。

澳洲执政联盟在气候变迁政策出现明显裂痕之际，国家党提早改选领导人。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）上周告诉七大工业国集团（G7）领导人，澳洲希望「尽快」实现净零碳排放，最好是在2050年前。

根据报导，麦考马克被党内同僚指控未能反击这种加速达成净零碳排的行动。这对麦考马克所属国家党的农村保守派选民是个热门话题。

「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）11月将在英国格拉斯哥举行，乔伊斯今天避谈是否支持澳洲届时提出在2050年前实现净零碳排放目标的问题。

但他回应保守派的观点，即针对气候变迁采取强有力行动对澳洲依赖大宗商品的经济构成威胁。

© 2021 AFP