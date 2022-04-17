气候变迁示威活动 巴黎伦敦街头周末抗争

（法新社巴黎16日电） 数以百计「反抗灭绝」（Extinction Rebellion）运动人士今天在巴黎和伦敦市中心占据主要街道，以阻碍交通的方式对世界各国领袖面对气候变迁「毫无作为」表示抗议。

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法新社报导，在复活节周末，巴黎市中心一条主要大道约300公尺都被抗议人士占满，有些人搬来稻草捆和水泥块以阻碍交通。

而在伦敦，「反抗灭绝」团体在推特（Twitter）写道，有「数以千计」抗议人士静坐「占领」伦敦海德公园（Hyde Park）附近的「大理石拱门」（Marble Arch），要求终结化石燃料经济。

示威人士也在伦敦市中心霸占一辆礼车不放。

伦敦都会区警察（Metropolitan Police）推文指出，抗议活动导致「交通大阻塞」；抗议人士「拴锁在马路中央一部静止不动的车辆上…据信车是他们自己的」。

反抗灭绝团体活动人士今天稍早在海德公园附近一条路上，阻挡了一部油罐车，并且守住车不肯离去。

「反抗灭绝」表示，包括2012年伦敦奥运轻艇激流（canoe slalom）金牌得主史考特（Etienne Stott）在内的3名示威者，攀爬到壳牌石油公司（Shell）的油罐车上，拉开一幅布条，上面写着「终结化石（燃料）污染」。

伦敦都会区警察说，有6人被捕。

在巴黎，活动人士挂出一面红色巨幅布条，上头写着：「这世界就要灭亡了；让我们再建立另一个（世界）」。附近一面墙上涂写着「反抗（灭绝）是我们的责任」字样。

镇暴警察排成一列站在示威群众的对面，但并未采取干预行动。（译者：纪锦玲）

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