气候变迁致西欧6月提早出现热浪

（法新社巴黎19日电） 气候变迁导致西欧提早在6月就出现热浪，欧洲多个国家因为高温而传出野火。由于气温远高于牛群的「理想天候」，义大利北部城镇乳牛泌乳量减少10%。

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西班牙地方政府指出，紧急服务机构今天在北部扑救数起野火，其中又以西北部库莱布拉山脉（Sierra de la Culebra）的大火摧毁逾2万5000公顷林地最惊人。

消防队员指出，在夜里的凉爽气温帮助下，打火工作已有进展。当地官员表示，约20个村落撤离家园的居民今天上午已获准返家。

西班牙部分地区本周始终出现逾摄氏40度高温，所幸大部分地区今天气温降低。

首都马德里今天高温为29度，库莱布拉山脉所在的萨摩拉省（Zamora）气温更仅25度。

气温飙至36度的德国也传出火警。

英国气象局也指出，17日出现今年最高温，午后来到30度。

义大利主要农业组织「农牧协会」（Coldiretti ）昨天宣布，义北数个镇宣布限水，乳牛泌乳量减少10%，

农牧协会表示，由于气温远高于牛群「理想天候」的22到24度，它们每天得喝下正常摄取量两倍的饮水，还会因为紧张而减少泌乳量。

专家警告高温起因于令人忧心的气候变迁趋势。

瑞士日内瓦的联合国世界气象组织（WMO）发言人努利斯（Clare Nullis）指出：「气候变迁导致热浪更早开始。」

她说，不幸的是，如果大气层温室气体浓度升高，导致全球暖化较工业化前升温2度，那么「当前情况将是未来的预兆」。

© 2022 AFP