(法新社巴黎8日电) 科学家今天警告,全球暖化造成天气益发变幻莫测,恐威胁全球经济成长,一份报告甚至显示,即便是短期的气候波动,都可能造成巨大冲击。

燃烧化石燃料造成的气候变迁正造成地球升温,导致致命的旱灾、热浪、洪水和超级风暴加剧。

但波茨坦气候影响研究中心(Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK)、哥伦比亚大学(Columbia University)和柏林全球公共与气候变化研究所(Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change)研究人员表示,有关气候冲击的研究往往都是观察年度平均,而非日常温度波动的影响。

