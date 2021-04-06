气候变迁 赤道海洋生物朝两极迁移

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（法新社巴黎5日电） 根据今天刊登在「国家科学院学报」（PNAS）的报告，水温变暖促使数万个海洋物种从赤道往南北两极方向迁移，威胁海洋生态系统和仰赖这些物种维持生计的人们。

报告指出，研究人员比较直至2015年这60年间近5万个物种的数据显示，生物出走热带水域的速度正加快中。

热带地区长久以来有大量的海洋生物栖息，但研究作者警告，如果气候变迁未受控制，热带海洋生物多样性恐将消失。

研究作者、奥克兰大学（University of Auckland ）海洋生物学教授柯斯蒂罗（Mark Costello）告诉法新社：「全球暖化持续改变海洋生物生活至少60年。」

他还说：「我们的研究结果显示，赤道减少约1500 个物种。这个状况将会持续一整个世纪，但速度将取决于我们如何减少温室气体排放，或根本无法减少排放量。」

生物向两极方向迁移的现象，在赤道以北更加明显，因为北半球海洋暖化速度比南半球快。开放水域中的鱼类远离赤道的迁移现象，比居住在海床上、所谓的底栖生物也更为普遍。

研究发现，当热带水域海水温度年均温超过摄氏20 度，来到25度时，海洋生物数量将会减少，但取决于物种而有所不同。

© 2021 AFP