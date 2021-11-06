气候峰会举行之际 格拉斯哥料将涌5万人抗议

（法新社格拉斯哥6日电） 英国苏格兰城市格拉斯哥（Glasgow）今天料将出现多达5万人连续第2天举行抗议活动。环保人士批评，在当地召开的联合国气候峰会，在解决全球暖化问题方面行动不够迫切。

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瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）昨天指称，联合国气候峰会是场「失败」的会议。

从巴黎、雪梨、奈洛比到首尔，世界各地预计将有200多场活动登场，要求为了已经受到气候变迁影响的群体立即采取行动，尤其是为了位于南半球的较贫困国家。

在格拉斯哥，警方和发起抗议的组织表示，他们预期最多有5万人将在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）地点附近街道游行，会场周围已部署大批警力加强保安。

来自将近200个国家的代表正齐集格拉斯哥，以敲定如何达成2015年巴黎气候协定（Paris Agreement）的目标，将地球的温度升高限制在摄氏1.5到2度内。

COP26谈判已经进行到一半，部分国家签署减少温室气体排放量的承诺，以及其他协议来逐步淘汰煤炭、停止投资海外化石燃料产业和减少甲烷排放。

但到目前为止，环保人士还是对这场峰会不满意。

童贝里说：「他们无法漠视科学上的共识，他们不能忽视我们。这不再是一场气候会议，现在已沦为全球漂绿（greenwashing）的节庆。」

© 2021 AFP