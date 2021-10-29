气候峰会即将揭幕 教宗吁各国加紧因应气候危机

（法新社伦敦29日电） 天主教教宗方济各在联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）下周开幕前，今天呼吁与会各国领袖，务必「紧急」应对当前的气候危机。

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法新社报导，英国广播公司（BBC）宣读英文版的教宗文告说：「宗座紧急召唤出席格拉斯哥（Glasgow）COP26峰会的各国政治决策者，针对眼前生态危机提出有效对策。」

文告中并说，这将「给后代子孙带来真正的希望」。

方济各最后强调，人人都能发挥作用，「对气候变迁的空前威胁与我们共同家园的日益恶化，改变我们的集体应对之道」。

本月稍早，教宗与将近40位宗教界领袖共同呼吁参加COP26的各国政府领导人，采取「紧急、大刀阔斧和负责任的行动」，以大幅降低温室气体排放量。

现年84岁的教宗不会出席这项对抗气候危机的重大会谈，而将由教廷国务院长帕洛林（Pietro Parolin）率领代表团与会。

不过教宗倒是可能趁着罗马举行20国集团（G20）高峰会之便，接见若干与会国家领导人。会后这些领导人将继续前往苏格兰出席COP26峰会。

教宗今天将会见美国总统拜登（Joe Biden）、韩国总统文在寅，明天预定首度会见印度总理莫迪（Narendra Modi）。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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