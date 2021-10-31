气候峰会揭幕 主席：这是达成巴黎协定最后希望

（法新社格拉斯哥31日电） 联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP 26）今天开幕。大会主席夏玛（Alok Sharma）在开幕式上呼吁各国共同努力，避免全球暖化带来最具灾难性的影响。

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夏玛强调，至11月12日闭幕的这场峰会，是按照巴黎协定目标将全球升温幅度控制在摄氏1.5度内的「最后、最佳希望」。

夏玛表示，全球各地都已透过「洪水、龙卷风、野火、破纪录高温」等现象，切身感受到气候变迁的影响。

他在开幕式说，「我们知道，我们共有的星球正越变越糟」，气候变迁的脚步并未因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发而暂停。COP 26因疫情被迫延期1年。

他呼吁：「如果我们立即行动，并且齐心合力，就能保护这个珍贵的星球。」

在开幕式中，主席敲响木槌后，官员们开始着手处理一系列程序问题。明天世界领袖将齐聚苏格兰最大城格拉斯哥（Glasgow），说明各国遏制温室气体排放与应对气候变迁所做的努力。

本届峰会中，谈判代表将努力解决自2015年巴黎气候协定达成至今仍悬而未决的问题，并设法加紧努力，防止本世纪全球气温较工业化时代之前水准上升超过摄氏1.5度。

天主教教宗方济各31日也敦促COP 26与会领袖，倾听「地球与穷人的呐喊」。

教宗在梵蒂冈圣伯多禄广场（St. Peter's Square）祈福时表示，他盼望这场峰会为未来世代提供「有效回应与具体希望」。

© 2021 AFP