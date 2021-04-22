气候峰会登场 拜登吁紧急行动宣布美2030减排5成

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（法新社华盛顿22日电） 全球领袖视讯气候峰会今天登场，美国总统拜登在开幕式表示，美国和其他大经济体必须处理气候变迁问题，在领导这个「具有道德和经济紧迫性」的问题上，美国不会等待。

他在白宫表示：「不行动的代价日益升高，美国不会等待。」

拜登宣布，到2030年，美国这个世界最大经济体将把造成气候变迁的温室气体排放量比2005年减少50%到52%。

拜登邀请40位领导人参加为期两天的会议，包括中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭以及教宗方济各。

日本首相菅义伟今天稍早在一场会议上，提出日本2030年温室气体减量新目标，将从原本较2013年度减少26%，大幅提高到减少46%。

欧盟本周确认自己雄心勃勃的目标，前欧盟成员国英国在拜登峰会前夕公布所有主要经济体中影响最深远的目标，到2035年将比1990年的水准减少78%。

英国将于11月在格拉斯哥主办一次联合国会议，主要在升级2015年的巴黎气候协定。

拜登的行动给中国施加压力，到目前为止中国是世界上最大的碳排放国。

中国国家主席习近平去年承诺，中国将在2060年实现碳中和。他今天在峰会时重申2060年实现碳中和。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

© 2021 AFP