气候暖化和渔网致死 塞马环斑海豹濒临绝种

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（法新社芬兰普马拉7日电） 芬兰塞马湖静谧的冰冷湖水让渔民和游客受益匪浅，但他们却对生长在此的塞马环斑海豹造成威胁。这种全球最稀有的海豹之一面临濒临绝种的危机，保育团体正致力挽救。

尽管塞马环斑海豹数量近数十年逐渐增加，但由于气候变迁和难以改掉的捕鱼习惯，它们仍面临绝种的危机。

长有胡须的深灰色塞马环斑海豹今年数量达400只，是1980年代的4倍，当时科学家认为塞马环斑海豹会完全灭绝。

不过，保育团体表示，这还是远不及要确保塞马环斑海豹能生存的数量。

芬兰自然保护协会（Finnish Association for Nature Conservation）的蒂艾宁（Kaarina Tiainen）解释说：「气候变迁造成冬季温暖，让它们更难以生存。」塞马环斑海豹需要充足的冰雪来打造繁殖生育的环境。

但根据保育团体，塞马环斑海豹目前面临的最严重危险就是为了捕捉欧白鲑所使用的渔网，每年有4到8只小海豹因为误闯渔网死亡。欧白鲑是一种小白鱼，为芬兰人的夏季佳肴。

4400平方公里大的塞马湖（Lake Saimaa）大部分地区限制设置渔网，但政府6月底拒绝延长期限，而是让渔民自愿性节制。

由于渔网禁令结束，芬兰自然保护协会和志工自行建造对海豹安全的100组绿色围网，免费发放给需要的渔民。

6月某个周六早上，芬兰科伊卡拉村（Koikkala）的100名渔民排队签署声明，表示他们愿意放弃用渔网捕鱼，然后获赠免费围网。

保育人士蒂艾宁说，此倡议的高人气显示，近几年「保护塞马环斑海豹的渴望大增」。

© 2021 AFP