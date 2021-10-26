气候顽抗分子终于行动 澳洲订2050净零碳排目标

（法新社雪梨26日电） 煤矿大国澳洲今天公布延宕已久的2050年净零碳排目标，在指标性的联合国气候会议前，这份计画刻意避开了棘手的细节或近期目标。 澳洲是全球最大煤矿和天然气出口国之一，但各界普遍认为他们气候相关行动落后。过去8年间，澳洲保守派政府拒绝采取行动减少碳排，不仅定期批准新的煤矿计画，甚至不时宣扬对气候变迁的怀疑论。 但在国内外压力之下，总理莫里森（Scott Morrison）今天终于宣布改变作风，承认「世界正在改变」。 他说，澳洲人想要「在气候变迁议题上方向正确」的政策，还说气候变迁「确有其事、正在发生。我们了解此事，也承认此事」。

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由于澳洲政府拒绝透露模型，目前不清楚澳洲要如何在2050年前达到碳排净零目标。 净零计画将在未来十年间挹注150亿美元投资低碳排技术，但也会极度仰赖未经证实的技术以及碳补偿政策。批评者嘲笑说，碳补偿不过只是会计花招。

莫里森急着强调不会取消长期以来对化石燃料业的支持，他在记者会上表示：「我们的煤矿或天然气生产或出口不会停止，工作不会流失，在农业、矿业或天然气业都不会。」

莫里森虽未针对2030年做出更具雄心的承诺，但他预期，澳洲先前同意2030年会比2005年减少26%至28%温室气体排放的目标，将可「达成并超越」。 他说：「这是我们真的认为做得到的事情，澳洲以行动证明一切。」 数天后，莫里森就要前往英国格拉斯哥，参加下个月的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）。

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