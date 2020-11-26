气旋侵袭印度东南部 疏散得宜罕见无人死亡

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（法新社印度邦狄哲利26日电） 印度当局今天说，气旋尼瓦尔侵袭东南部，准确预测和撤离数十万人，有助于避免任何生命损失。同时，救援人员正在恢复电力和清理倒下树木。

气旋尼瓦尔（Nivar）凌晨3时5分在邦狄哲利（Puducherry）附近登陆，阵风高达每小时130公里，将树木连根拔起，并在部分地区于几小时内带来高达300毫米大豪雨。

随着当局开始恢复为防止电网受损而暂停的电力供应，数千名紧急救援人员部署在坦米尔那都省（Tamil Nadu）、安德拉省（Andhra Pradesh）及邦狄哲利。

当地媒体报导，坦米尔那都省一名妇女在25日深夜大雨中因围墙倒塌死亡，但地方当局没有证实这个消息，他们说没有人死亡。

坦米尔那都省副省长潘尼尔塞尔凡（O. Panneerselvam）说：「民众和我们充分合作。」

他说：「令人安慰的是，没有任何不幸的事发生，气旋减弱是好消息。」他又说，作为预防措施，25万人安置在省内避难所。

印度新闻信托社（Press Trust of India）报导，救援人员使用重型机具，移除坦米尔那都省及邦狄哲利境内被连根拔起的数百棵树木。

有些地区电塔倒塌，据报导还发生几起暴洪。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP