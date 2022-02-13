气旋肆虐纽西兰 挡不住反疫苗人士抗议决心

（法新社威灵顿13日电） 气旋多维（Dovi）今天在纽西兰引发停电、泥流与人员撤离，但不管是风灾或美国歌坛老将巴瑞曼尼洛的音乐，都挡不住反疫苗人士在国会大楼外扎营抗议的决心。 当局播放巴瑞曼尼洛（Barry Manilow）的歌曲，准备展开驱离行动，但这群受到加拿大「自由车队」（Freedom Convoy）卡车司机抗议行动启发的示威者，反而在泥泞中手舞足蹈起来。 英国知名歌手詹姆仕布朗特（James Blunt）曾半开玩笑说要居中帮忙，但这场在纽国首都威灵顿的抗议已进入第6天，丝毫无停歇迹象。

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纽西兰副总理罗伯森（Grant Robertson）告诉纽西兰电视台（Television New Zealand），这场抗议有「可悲的元素」。

他说：「每个纽西兰人都有权进行和平抗争，但问题是他们已经太超过。」 「我确实发现这些抗议的口号十分让人不安…有可悲的元素在里面，有阴谋论元素，让民众身陷其中。」

一如在加拿大首都渥太华示威的卡车司机，纽西兰抗议群众也反对政府实施严格的防疫规范，要求停止强制民众接种疫苗。

警方10日展开行动逮捕122人，设法结束静坐抗议，反而强化了他们的决心。

© 2022 AFP