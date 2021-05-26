气旋雅思登陆印度东部 超过120万人避难

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（法新社印度迪卡26日电） 2周以来第2个气旋带来的狂风骤雨今天横扫印度东部，超过120万人被迫疏散避难，使这个疫情肆虐的国家雪上加霜。

多名科学家指出，气候变迁造成的海洋暖化，导致气旋在北印度洋变得更加频繁，威力也更强。

上周强烈气旋陶特（Tauktae）在印度西部酿灾，造成至少155死，这次的雅思（Yaas）气旋也迫使东部省分西孟加拉（West Bengal）及奥里萨省（Odisha）超过120万人撤离家园。

印度气象局（Indian Meteorological Department ）表示，雅思约在上午9时登陆，部分地区的海浪高度恐超过屋顶，沿岸风速高达每小时155公里，并伴随着暴雨。

西孟加拉省大城加尔各答（Kolkata）下令今天大部分时间关闭国际机场，奥里萨省首府布班尼斯瓦（Bhubaneswar）也宣布跟进。

西孟加拉省与奥里萨省2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情都相当严重，过去6周来，印度全国已有12万多人染疫病逝。虽然收容所都有发放口罩，援救工作者也试着制定社交距离，许多官员仍担心新来袭的气旋只会加速病毒散播的速度。

© 2021 AFP