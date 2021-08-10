氧气管线破裂 俄罗斯医院9确诊病患丧命

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（法新社莫斯科9日电） 一间位在俄罗斯自治共和国北奥赛提亚（North Ossetia）首府佛拉迪卡夫卡兹（Vladikavkaz）的医院，今天出现氧气管线破裂的意外，让9名确诊COVID-19的病患因此丧命。

俄罗斯新闻通讯社引述当地卫生部报导说：「在佛拉迪卡夫卡兹的医院Republic Clinical Hospital，有9名COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者因缺氧而丧生。」

他们也引述北奥赛提亚代理领导人明亚伊洛（Sergei Minyaylo）的话，称「有氧气管线破裂」及「氧气供给中断」的问题。

俄罗斯塔斯社（TASS）引述负责调查俄罗斯重大犯罪情事的调查委员会（Investigative Committee）所言报导，他们已经针对不符合安全规定及疏忽导致伤亡的服务供应情况展开刑事案件调查。

卫生部表示，事发当时有71名病患在加护病房，其中包括需要「机械通气辅助」的13人。卫生部还说，丧生的9人都是需要依赖呼吸器者。

明亚伊洛表示，在管线破裂前，这9名病患的肺部都已有「90%受损」，因此现在就要把他们的死因归咎于这起事故还言之过早。

他表示，有关人员很快就发现问题并在30到40分钟内解决，其他的病患也立即改用「氧气瓶和备用氧气源」。

他还说，俄罗斯北高加索地区的北奥赛提亚各医院供氧没有问题。

在疫情期间，俄罗斯收治确诊病患的医院曾发生数起意外，导致病患丧命。

俄罗斯首都莫斯科东南方的利珊市（Ryazan）一间医院6月发生大火，有3人丧生，起火原因据信是呼吸器故障。

去年5月，莫斯科及圣彼得堡（Saint Petersburg）的医院也有数人因火灾丧命，据信也是呼吸器出问题引发火势。

俄罗斯有近650万人确诊感染COVID-19，是全球疫情第4严重的国家。

俄罗斯累计16万5650人染疫病殁，死亡病例数居欧洲之冠，有关当局被控淡化疫情的严重性。

© 2021 AFP