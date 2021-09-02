水火夹击 美国东西岸都宣告紧急状态

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（法新社纽约2日电） 美国东岸受飓风艾达（Ida）余波挟带豪雨影响，纽约州长今天凌晨宣布紧急状态，新泽西州长也在稍早采取相同行动；美西加州则有野火肆虐，总统拜登也在数小时前宣布紧急状态。

4级飓风艾达（Ida）上个月29日直扑美国南部，随着艾达北上，各地引发龙卷风和水患。纽约州长侯可（Kathy Hochul）推文写道：「我宣布纽约州进入紧急状态，以协助受今晚风暴影响的纽约民众。」

纽约市市长白思豪（Bill de Blasio）稍早也因为「历史性的天气事件」宣布紧急状态，称纽约市各地降下破纪录豪雨、严重淹水，道路也充满危险情况。白思豪指出，全市约5300个用电户处于停电状态。

据哥伦比亚广播公司新闻网（CBS News）报导，剧烈天气带也导致美国联邦航空总署（FAA）针对纽约地区所有3座机场发布「地面停飞」。

美国国家气象局（National Weather Service）于当地时间晚间9时30分左右针对现有的剧烈雷暴加发暴洪紧急状态。国家气象局推文表示，新泽西州北部1小时前发出第一次紧急状态。新泽西州长墨菲（Phil Murphy）晚间宣告紧急状态。

不仅美国东岸状况连连，西岸野火灾情也持续肆虐。白宫表示，总统拜登宣布加州进入紧急状态，下令提供联邦援助，以加强当地应变人员对抗「卡尔多野火」（Caldor fire）的工作。

卡尔多野火8月中旬从内华达山脉一带持续延烧，在强风和极度干燥的天候下，仍危及塔霍湖（Lake Tahoe）附近住家和商家。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

© 2021 AFP