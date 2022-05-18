水牛城枪击案凶嫌计划数月 曾赴现场仔细勘察

（法新社水牛城18日电） 被控14日在纽约州水牛城一家超市开枪杀害10名非裔的白人青少年甘德伦，从他在社交媒体上的发文可知，他为这次枪击筹划了好几个月，并于事前对犯案地点进行了仔细勘察。

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根据Discord和4chan这两个受到激进分子欢迎的网站上据信是18岁凶嫌甘德伦（Payton Gendron）的发文，他于3月8日当天3度走访水牛城「顶级友好市场」（Tops Friendly Market），事后写下他的杀人意图。

美国有线电视新闻网（CNN）和「华盛顿邮报」报导称，他写下市场里有多少黑人和白人购物者，并画出超市走道位置图。

甘德伦发文称，在他第3次前往时，一名「黑人武装安全警卫」朝他走来，询问他进出这家店要干什么。

凶嫌编造藉口是要收集人口普查数据。甘德伦写道：「事后看来，还真是好险。」

CNN报导，甘德伦在3月10日的发文中写道：「我将不得不杀掉超市那个安全警卫。我希望他不会立刻要了我的命，或甚至伤害到我。」

5月14日枪击事件遇害者当中有一名正担任安全警卫的退休警官。警方表示，他在被枪杀前曾向凶嫌开了几枪。

「华盛顿邮报」检视超过600页网路讯息，该报称，甘德伦去年12月首次写到有关杀害黑人的文章，并于今年2月锁定周围有大量非裔美国人居住的顶级友好市场为目标。

据CNN报导，甘德伦说，他选择水牛城为攻击首选地点，是因为其邮递区号的黑人人口，比他考虑的其他地点要多。据称他写道，他原本计划在3月15日发动攻击，但推迟了好几次。

© 2022 AFP