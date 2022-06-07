水牛城枪击案教训 纽约州将购枪年龄提高至21岁

（法新社纽约6日电） 美国纽约州长侯可（Kathy Hochul）今天签署法案，将具购买半自动步枪资格由18岁提高到21岁，在水牛城一家超市爆发出于种族动机的大规模枪击血案之后，加强管制枪枝法规。

广告 继续浏览后续

上月水牛城枪击案夺走非裔10人性命后，纽约州议会随即通过枪枝法规改革方案，侯可今天签署立法。

18岁青少年甘德伦（Payton Gendron）被控持着他合法购得的AR-15攻击步枪，闯入水牛城连锁超市「顶级友好市场」（Tops Friendly Market）射杀购物消费者。

法新社报导，在纽约州新法规定下，除了提高购枪年龄限制外，如今购买步枪的人也须获得许可，也即须接受身家背景调查。

民主党执政的纽约州，目前已是全美枪枝管制最严的州之一。新法也禁止多数州民购买防弹背心等防身盔甲。

甘德伦是白人至上主义者，他5月14日发动攻击时，身上穿着重型防弹衣。

侯可并且同意扩大州内「红旗法案 」（red flag laws ），针对被认为对自身或他人构成风险的人，允许法院没收他们的枪枝。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP