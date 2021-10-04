永恒之城变垃圾之都 罗马选市长「野猪」定成败

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（法新社罗马3日电） 义大利首都罗马民众今天投票，要在号称世上最脏乱城市之一的罗马选出新市长。这位市长将接下处理残破公共运输、灾难性垃圾问题等让人却步的工作。

从「永恒之城」罗马，到米兰、那不勒斯（Naples）、波隆那（Bologna），义大利地方选举被视为2023年大选前哨战，受到各界密切关注。

但在英国杂志Time Out上月排名为全球最脏乱城市之一的罗马，居民更关心的是运输、水患、垃圾与路面坑洞等长年梦魇。

因为垃圾管理太差，住宅区常可看到野猪被堆积如山的垃圾吸引而来，大摇大摆地逛大街。

在风景如画的特拉斯特维雷（Trastevere），垃圾桶常满到地面上来，外出遛狗的60岁妇人希尔伟斯特罗（Tiziana De Silvestro）表示，问题的根源是半夜放置在酒吧和餐厅外头的垃圾，「现在这座城市到处都是动物、乌鸦、海鸥，更别提老鼠和蟑螂了」。

罗马现任市长拉吉（Virginia Raggi）因扫荡恶名昭彰的黑手党卡萨莫尼卡（Casamonica）家族备受称许，但她放羊吃草、出动蜜蜂抗污染计画为人讪笑，儿童游戏区旁腐烂的垃圾堆积如山，大热天里公车会突然自燃，放任四处野草丛生，都可能让她付出惨痛代价。

根据选前最后公布的民调，拜左派分裂之赐，右翼联盟推出的候选人米凯提（Nicola Michetti）可能囊括最多选票，但预料票数无法超过5成，得进入两周后的决选。而民调指出，他可能在第2轮败给民主党（Democratic Party）的前经济部长嘉提叶里（Roberto Gualtieri）。

55岁的律师米凯提警告：「今天我们有海鸥和野猪，明天就可能有霍乱。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP