永恒族评价不一 北美首映仍冲第一

（法新社洛杉矶7日电） 追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations）今天表示，漫威最新超级英雄片「永恒族」（Eternals）周末期间在北美估计进帐7100万美元，开片表现略低于预期。

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「永恒族」的编剧兼导演是甫以「游牧人生」（Nomadland）勇夺奥斯卡最佳导演奖的赵婷（Chloe Zhao），评价却在漫威片当中居后段班，是唯一在电影评论网站烂番茄（Rotten Tomatoes）拿下「烂」（rotten）等级的漫威片。

尽管如此，「永恒族」在海外市场颇受欢迎，海捞9100万美元。

前冠军片「沙丘」（Dune）以落后一大截的760万美元票房收入位居第2。

最新庞德片「007：生死交战」（No Time to Die），维持在第3的位置，进帐620万美元。

第4的是上周排第5的超级英雄片「猛毒2：血蜘蛛」（Venom: Let There Be Carnage），有450万美元表现，国内票房如今直逼2亿美元。

第5的是电脑动画科幻喜剧片「天兵阿荣」（Ron's Gone Wrong），本周再添360万美元。

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